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«Кубанские деликатесы» делят со стрельбой

Главная Происшествия
Новосибирск
16:42 4 Октября 2019
полиция, завод, стрельба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Борьба за предприятие «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края привела к вооруженному столкновению, сообщает Sibnovosti.ru. Несколько человек получили огнестрельные ранения.

«Во время инцидента на заводе «Кубанские деликатесы» неизвестные ворвались на территорию с оружием, двое охранников получили ранения», - сообщил ТАСС источник в краевых экстренных службах.

По данным информагентства, раненых госпитализировали, а на месте происшествия работает полиция.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», - сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

По данным главы Славянского района Романа Синяговского, причиной конфликта стал спор между двум учредителями «Кубанских деликатесов». Он уточнил, что стреляли из травматического пистолета, всего пострадали три человека.

Консервный завод ООО «Кубанские деликатесы» основан в 2003 году в городе Славянске-на-Кубани. Это один из ведущих производителей консервированных овощей в Краснодарском крае.

 

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