Спиленные ветки дерева убили девушку в Новосибирске

Девушка погибла в Новосибирске из-за падения спиленных веток дерева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел вчера у дома на ул. Планировочной,30. По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, 28-летняя девушка погибла на месте.

«В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска «Ленинское» заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком провалилась в яму с горячей водой, образовавшуюся в асфальте. Оно расследуется также по 216-й статье УК РФ.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области