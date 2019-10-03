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Спиленные ветки дерева убили девушку в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
12:48 3 Октября 2019
уголовное, следствие, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Девушка погибла в Новосибирске из-за падения спиленных веток дерева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел вчера у дома на ул. Планировочной,30. По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, 28-летняя девушка погибла на месте.

«В ходе следствия установлено, что МКУ города Новосибирска «Ленинское» заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем по омолаживающей обрезке деревьев», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком провалилась в яму с горячей водой, образовавшуюся в асфальте. Оно расследуется также по 216-й статье УК РФ.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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