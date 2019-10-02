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Юноша скончался в алтайской школе после упражнения на турнике

Главная Происшествия
Новосибирск
11:18 2 Октября 2019
дело, следствие, школьники
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Алтай скончался подросток. Трагедия произошла во время занятий физкультурой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Республике Алтай, 30 сентября 16-летний подросток, поступивший в профучилище, пришел в школу в селе Чоя, чтобы сдать учебники. В спортзале, куда он заглянул по собственной инициативе, бывший школьник подтянулся на турнике, но после этого почувствовал себя плохо и потерял сознание.

«Проведенные учителем физической культуры совместно со школьным фельдшером реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. Приехавшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Его расследованием занимается турочакский межрайонный следственный отдел.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай

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