Юноша скончался в алтайской школе после упражнения на турнике

В Республике Алтай скончался подросток. Трагедия произошла во время занятий физкультурой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Республике Алтай, 30 сентября 16-летний подросток, поступивший в профучилище, пришел в школу в селе Чоя, чтобы сдать учебники. В спортзале, куда он заглянул по собственной инициативе, бывший школьник подтянулся на турнике, но после этого почувствовал себя плохо и потерял сознание.

«Проведенные учителем физической культуры совместно со школьным фельдшером реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. Приехавшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть несовершеннолетнего», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Его расследованием занимается турочакский межрайонный следственный отдел.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай