Сибирские орнитологи зафиксировали гибель почти всех помеченных GPS-трекерами птиц

Орнитологи проследили связь между климатическими изменениями в Сибири и массовой гибелью хищных птиц этим летом. Ухудшение погодных условий привело к серьезному увеличению смертности молодых пернатых. Об этом рассказали сибирские эксперты-орнитологи WWF.

Ученые пытаются увеличить популяцию птиц — они подселяют 20-дневных птенцов из питомников в гнезда диких соколов балобанов. Птицы выхаживают «приемышей», а также учат их летать и охотиться. Однако в этом году случилась трагедия, рассказывают орнитологи — через 20-30 дней все помеченные трекерами птенцы погибли по разным причинам. На одного птенца напал филин, на других — орел и коршун. Остальные особи погибли по причине непогоды, которая помешала молодым неопытным птицам охотиться. Всего ученые выпустили на свободу более 20 птенцов.

«К сожалению, с 22 июня в Туву пришло похолодание с грозами и градом. Погода в этом году была на редкость ужасной, она и стала прямой или косвенной причиной гибели огромного количества хищных птиц, включая нескольких птенцов сокола балобана. Я считаю, что гибель хищных птиц этим летом также частично вызвана дымом сибирских пожаров. Птицы плохо видели добычу, грызунов, с воздуха, им приходилось охотиться на земле. Эффективность такой охоты оказалась низкой, что привело к гибели большого количества молодняка хищных птиц, трупы которых мы часто встречали во время летних экспедиций», — рассказал Игорь Карякин, эксперт WWF.

По словам орнитолога, только два птенца смогли выжить и успешно мигрировать — это подтверждают данные с трекеров.

Этим летом ученые продолжили программу — они подселили в гнезда еще 20 особей сокола.

«Регион высадки мы специально не называем, чтобы не привлекать внимание браконьеров. «Приемные» родители» спокойно приняли и выкормили соколят», — пояснил Александр Карнаухов, старший координатор проекта Алтае-Саянского отделения WWF.

Результаты проекта будут известны после того, как подросшие птенцы принесут потомство.

Фото: WWF