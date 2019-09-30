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Более 150 животных сгорело в новосибирском телятнике

Главная Происшествия
Новосибирск
11:14 30 Сентября 2019
пожар, мчс, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожарным удалось ликвидировать пожар в телятнике, расположенном в селе Новоспасск Барабинского района Новосибирской области. Но более 150 животных спасти не удалось, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. В его тушении приняли участие не только сотрудники главного управления МЧС по региону, но и местная добровольная пожарная команда. Всего на месте работали 17 человек и шесть единиц приспособленной и пожарной техники.

«Возгорание приобрело значительные размеры из-за позднего обнаружения и сообщения в оперативные службы. Под обрушившейся кровлей оказались находящиеся на ферме 154 теленка», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Новосибирской области.

Предполагаемой причиной ЧП в ведомстве назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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