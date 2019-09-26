В новосибирском ресторане ночью загорелся потолок

Все 50 сотрудников и посетителей новосибирского ресторана самостоятельно эвакуировались во время пожара. Обошлось без пострадавших, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент случился в ночь на 26 сентября. Сообщение о возгорании в двухэтажном торговом центре «Малинка» на ул. Дуси Ковальчук главное управление МЧС по Новосибирской области получило в 01:05. Как выяснилось, в ресторане на цокольном этаже здания горел подвесной потолок на площади 10 кв. м.

«Пожарные расчеты прибыли на место за пять минут, провели разведку и ликвидировали пожар в течение получаса», - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным пожарной службы, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области