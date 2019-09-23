Пассажир авиакомпании «Сибирь» получил компенсацию за испорченный багаж

Инвалид получил компенсацию за повреждение его багажа при осуществлении авиарейса. Это произошло после вмешательства органов прокуратуры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент с багажом имел место 28 апреля 2019 года. 73-летний инвалид обратился в АО «Авиакомпания «Сибирь» с требованием компенсировать расходы, связанные с повреждением багажа при осуществлении рейса Симферополь – Москва. Прокуратура провела проверку после того, как в компенсации ему было отказано.

«По результатам проверки новосибирским транспортным прокурором генеральному директору АО «Авиакомпания «Сибирь» внесено представление, в отношении председателя претензионной комиссии перевозчика возбуждено административное производство по статье 5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несвоевременное предоставление гражданину информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами)», - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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