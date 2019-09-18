Женщина с ребенком провалилась в яму с кипятком в Новосибирске

В самом центре Новосибирска женщина с ребенком упала в яму с горячей водой. Асфальт провалился на пешеходном тротуаре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Вчера вечером женщина с коляской шла по тротуару, они упали в яму с горячей водой. Их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Ребенок в реанимации, состояние стабильно тяжелое», - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным информагентства, инцидент произошел на ул. Ядринцевской. Женщина везла в коляске своего сына. Ее муж находился рядом и вытащил их из ямы.

«Следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ», - сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

238-я статья устанавливает уголовную ответственность, в частности, за выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья граждан.

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