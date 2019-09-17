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В новосибирской строительной компании накопились долги по зарплате

Главная Происшествия
Новосибирск
13:01 17 Сентября 2019
зарплата, долг, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В отношении директора ООО «Бастион Новосибирск» возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты сотрудникам. Компания занимается строительными работами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Основанием для возбуждение дела стали результаты проверки, проведенной прокурором Ленинского района. По данным областной прокуратуры, в ходе нее выяснилось, что 186 сотрудникам не платили в течение двух месяцев. Сумма задержанной зарплаты составила 5,5 млн руб.

«Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и пр.)», - отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

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