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Начальника станции Новосибирск-Главный обвинили во взяточничестве

Главная Происшествия
Новосибирск
12:19 13 Сентября 2019
вокзал, взятка, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске расследуется уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Его возбудил отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дело возбуждено по факту получения взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Основанием стали материалы, собранные управлением ФСБ по Новосибирской области.

«По предварительным данным, обвиняемый… предложил представителю коммерческой организации систематически передавать ему взятки за совершение незаконных действий в интересах организации, выраженных в не проведении проверок соответствия правилам железнодорожных перевозок перевозимых этой же организацией грузов и за общее покровительство при оказании услуг по железнодорожным перевозкам», - говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По данным следователей, общий размер взяток составил 329 тыс. руб. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в июне этого года был арестован начальник крупнейшего томского железнодорожного вокзала – Томск-1 – Денис Пятков. Ему также инкриминировали взятки на сумму более 300 тыс. руб.

Фото: pixabay.com

 

 

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