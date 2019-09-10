«Доел суп и ушел»: медведь прогнал туристов из алтайского заповедника

Медведь напугал семейную пару из Тюмени на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Отдыхающим пришлось спасаться на лодке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел 7 сентября в районе реки Юрги на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Туристы, прибывшие на резиновой лодке с мотором, не имели специального разрешения на посещение заповедника.

Медведь появился в тот момент, когда гости уже установили палатку и начали готовить ужин. Завидев животное, они бросились в лодку и были вынуждены идти по озеру ночью около 12 км до турбазы Эстюба.

«Судя по следам, медведь был молодой, возраста три-четыре года, он обошел вокруг палатки, вытащил из нее наполовину спальник, опрокинул котелок, доел суп и ушел» - приводится на сайте заповедника рассказ заместителя его директора по охране Сергея Ерофеева.

По данным сотрудников заповедника, скорее всего, медведь решил «навести порядок» на своей территории.

Фото: Олег Митрофанов/сайт ФГУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»