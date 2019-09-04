Пожар уничтожил частные дома в Новосибирске

Сильный пожар вспыхнул вчера поздно вечером в частном секторе Октябрьского района Новосибирска. Тушить его пожарным расчетам пришлось всю ночь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о возгорании в районе ул. Московской и Ленинградской поступило в 23:00. Пожарные прибыли на место уже через пять минут. К тому времени огонь охватил кровли трех частных домов и придомового строения. Его распространению способствовала плотная застройка.

«В первые минуты к месту вызова стянули силы МЧС России по повышенному номеру сложности: работали 30 человек личного состава и восемь единиц техники», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара никто не пострадал. 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Причина пожара пока не установлена.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области