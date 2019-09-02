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Росгвардеец напал на прохожего в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
16:36 2 Сентября 2019
проверка, следствие, удар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственное управление СКР по Новосибирской области проверяет информацию о нападении на прохожего в Новосибирске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По предварительным данным, избивал человека сотрудник Росгвардии.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии», - говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении ссылаются на данные СМИ, согласно которым росгвардеец подошел к мужчине, нанес ему удар в лицо и бросил на дорогу.

По данным ТАСС, в социальных сетях был размещен ролик, на котором видно, как мужчина идет по улице, а рядом с ним останавливается УАЗ ФГУП «Охрана». Из автомобиля выходят двое в форме Росгвардии. Один из них после разговора с прохожим ударил его, применил удушающий захват и повалил на землю.

В Росгвардии информагентству сообщили о том, что по этому факту проводится внутренняя проверка.

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