Задержанные по деле об обрушении стены в Новосибирске отпущены под залог

Трое представителей руководящего состава АО «Сибирьэнергомонтаж» отпущены под залог, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ранее они были задержаны по уголовному делу, возбужденному после обрушения при реконструкции старого здания в Новосибирске.

Решения о мере пресечения сегодня принимал Центральный райсуд Новосибирска. По данным сайта суда, исполнительному директору фирмы Алексею Бочарову, а также главному инженеру и начальнику СМУ Александру Петрову и Михаилу Павлову «избрана мера пресечения в виде залога в виде денег в размере 200 000 руб.»,

Напомним, 28 августа при проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции на ул. Ударной произошло сползание грунта и обрушение стены. Погибло трое рабочих, еще один находится в больнице. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Оно передано в центральный аппарат ведомства.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области