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Задержан бывший руководитель новосибирского Биотехнопарка

Главная Происшествия
Новосибирск
13:16 30 Августа 2019
директор, парк, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший руководитель управляющей компании новосибирского Биотехнопарка Владимир Кожевников задержан. Он занимал пост гендиректора ОАО УК «Биотехнопарк» в 2011-2018 годы.

«Возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве регионального управления СК России. Подозреваемый задержан», - сообщил источник информагентства «Интерфакс-Сибирь».

По данным «Коммерсантъ-Сибирь», экс-руководитель УК подозревается в получении в 2016 году взятки в размере 2,5 млн руб. от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования.

Биотехнопарк был создан в наукограде Кольцово по постановлению правительства региона в 2010 году. Владелец 100% акций – Новосибирская область. В последние годы депутаты заксобрания и контрольно-счетная палата Новосибирской области высказывали претензии к финансовой деятельности Биотехнопарка. В 2018 году правительство области ставило перед УК «Биотехнопарк» задачу выйти на самоокупаемость, но она не была выполнена.

Владимир Кожевников подал в отставку в июне 2018 года.

Фото: сайт Биотехнопарка

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