Жертвами обрушения стены в Новосибирске стали три человека

В результате обрушения стены насосной станции в Новосибирске погибло трое рабочих. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК), которой принадлежит станция.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек», - говорится в сообщении.

По данным компании, в ходе реконструкции объекта обрушилась стена хозяйственного строения административного здания на ул. Ударной,1/1а. Работы в качестве подрядчика здесь ведет компания СИБЭМ. Часть сотрудников на строительство объекта была привлечена дополнительно.

«ПНС-2 перекачивала воду с ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Кировский район. Она была в плановой реконструкции. О причинах пока говорить не могу. Нужно проводить расследование. Но когда объект передавался на ремонт подрядчику, он соответствовал всем требованиям безопасности», - прокомментировал происшествие директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

«По предварительным данным, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены», - сообщил о возможной причине ЧП пресс-центр мэрии.

Как сообщает корреспондент Sibnovosti.ru, следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области