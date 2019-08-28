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Рухнувшая стена завалила рабочих в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
13:37 28 Августа 2019
обрушение, мчс, рабочие
Автор: Sibnovosti.ru
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При реконструкции здания на ул. Ударной в Новосибирске рухнула стена, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По данным спасателей, под завалом находятся рабочие.

Сообщение об обрушении поступило в главное управление МЧС по Новосибирской области в 12:20. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений и центра управления в кризисных ситуациях.  

«На месте обрушения проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция и произошло обрушение стены и перекрытия.  Под завалами находятся рабочие, один человек спасен и передан медикам», - говорится в сообщении ведомства.

Всего в ликвидации последствий происшествия принимают участи более 50 человек. В работе задействовано 19 единиц техники.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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