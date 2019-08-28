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Новосибирский застройщик получил шесть лет колонии

Главная Происшествия
Новосибирск
11:59 28 Августа 2019
суд, приговор, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский предприниматель Виктор Лучкин приговорен к шести годам исправительной колонии общего режима. О решении Центрального райсуда Новосибирска сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Виктор Лучкин в 2009-2015 годы возглавлял ООО «Олимпийский» и ЖСК «Три Богатыря». «Три Богатыря» должны были построить многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя 205, но проект заморозили. Виктору Лучкину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – хищении у дольщиков свыше 145 млн руб.

«Договорные обязательства перед гражданами Лучкин не исполнил, многоквартирный жилой дом по ул. Гоголя 205 (стр.) в Дзержинском районе г. Новосибирска не построил, квартиры и парковочные места не предоставил, причинив таким образом 73 гражданам материальный ущерб», - говорится в сообщении областной прокуратуры по итогам решения суда.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что предприниматель не признал вину. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2016 года в ЖСК была введена процедура наблюдения, в августе того же года – конкурсное производство. Осенью 2017 года конкурсный управляющий ЖСК Сергей Ерохин подал иск о привлечении Виктора Лучкина к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Новосибирской области иск удовлетворил, обязав бизнесмена выплатить в пользу ЖСК 131,3 млн руб.

Фото: страница жилого комплекса «Три Богатыря» в соцсети «ВКонтакте»

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