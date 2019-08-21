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Бывшего директора новосибирской «Клиники Мешалкина» перевели под домашний арест

Главная Происшествия
Новосибирск
17:44 21 Августа 2019
суд, арест, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-руководителей «Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина» (НМИЦ) Александра Караськова и Ирину Бойцову перевели под домашний арест. Соответствующее решение принял сегодня суд Центрального района Новосибирска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ходатайство об изменении пресечения для содержавшихся под стражей бывшего руководителя «Клиники Мешалкина» Караськова и его жены, бывшего замдиректора Бойцовой подали следователи. По данным «Коммерсантъ-Сибирь», главным основанием стало то, что оба дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием. При этом, как отмечает издание, Александр Караськов будет находиться в коттеджном поселке «Волна», а его жена – в Академгородке.

Как писали Sibnovosti.ru, Александр Караськов и его супруга являются фигурантами уголовного дела о хищениях во входящем в структуру минздрава РФ НМИЦ при проведении закупок и отмывании средств (ч. 4 ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»

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