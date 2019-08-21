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Среди новосибирского металлолома будут искать боеприпасы

Главная Происшествия
Новосибирск
16:48 21 Августа 2019
боеприпасы, пункт, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники главного управления МВД по Новосибирской области и Росгвардии до конца сентября проведут проверки пунктов приема металлолома в регионе. Цель рейдов – не допустить появления в свободном доступе боеприпасов и их составных частей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее поручение дал региональным структурам правоохранительных органов новосибирский губернатор Андрей Травников. По данным пресс-службы правительства региона, эта мера стала реакцией на трагический случай в Кировском районе Новосибирска, имевший место 16 августа. Тогда при распиле снаряда на одном из пунктов металлолома погиб мужчина.

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области, в свою очередь, проведет проверку законности деятельности пунктов приема металлолома. На сайте ведомства указывается, что в конце года в регионе количество действующих лицензий в этой сфере достигло 140.

Фото: pixabay.com

 

 

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