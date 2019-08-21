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Трещинами на доме в Новосибирской области заинтересовалась прокуратура

Главная Происшествия
Новосибирск
15:03 21 Августа 2019
прокуратура, дом, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура проводит проверку обстоятельств возникновения аварийной ситуации в одном из многоквартирных жилых домов в городе Оби Новосибирской области. В частности, проверяется соблюдение градостроительного, земельного и жилищного законодательства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Четырехэтажный дом находится по адресу ул. Военный городок,110. Как писали Sibnovosti.ru, на прошлой неделе пришлось в срочном порядке эвакуировать жителей одного из его подъездов. К такой мере пришлось прибегнуть после того, как фундамент дома просел, а на стенах здания были обнаружены трещины. По предварительным данным, причиной могло стать строительство во дворе дома детского сада.  

«В ходе проверки будет дана оценка действиям застройщика объекта капитального строительства и подрядчика, в результате действий которых предположительно возникла аварийная ситуация, а также органов местного самоуправления города Оби», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным «Интерфакс-Сибирь», дом был построен в 1935 году. В минувшую субботу он в очередной раз был признан аварийным. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать варианты расселения дома.

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