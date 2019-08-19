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Новосибирский Puppen Haus лишился мансарды

Главная Происшествия
Новосибирск
11:08 19 Августа 2019
мчс, ресторан, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь на воскресенье удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший в ресторане в самом центре Новосибирска. Обошлось без жертв, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о том, что горит ресторан Puppen Haus, поступила в главное управление МЧС по Новосибирской области в 19:38. Пламя охватило мансарду трехэтажного здания. Площадь возгорания, как потом выяснилось, составила 161 кв. м. Тем временем, около 40 посетителей ресторана самостоятельно его покинули.  

Прибывшие через три минуты пожарные приступили к тушению, через два часа ликвидировали открытый огонь.

«Ликвидация последствий пожара осложнялась тем, что деревянное здание находится на месте плотной застройки в самом центре города и работе пожарной техники препятствовали припаркованные автомобили (в тушении пожара приняло участи 14 единиц техники – Sibnovosti.ru)», - рассказали в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Puppen Haus томских рестораторов Владимира и Анжелики Бурковских расположен на ул. Чаплыгина. Это заведение премиум-класса, оформленный, в частности эксклюзивной коллекцией игрушек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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