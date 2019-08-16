В городе-спутнике Новосибирска эвакуировали жильцов многоэтажки

В городе Оби Новосибирской области пришлось в срочном порядке эвакуировать жителей одного из подъездов многоэтажного дома. К такой мере пришлось прибегнуть после того, как на стенах здания были обнаружены трещины, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Эвакуировано 37 человек. Большинство размещено по родственникам, четыре человека отправлены в пункт временного размещения в местной школе. Пострадавших нет», - рассказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.

По данным источника информагентства, у многоэтажного дома не только появились трещины, но и просел фундамент. Предположительная причина – строительство детского сада, ведущееся во дворе. Эвакуированных расселяют в местной школе.

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