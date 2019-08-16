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Чуйский тракт в Республике Алтай расчищают от селя

Главная Происшествия
Новосибирск
16:54 16 Августа 2019
авто, дорога, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
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Дорожная служба восстановила движение по основной магистрали Республики Алтай - федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт». Оно было осложнено сегодня утром в результате схода селей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сход селей был зафиксирован у села Иня. Он был вызван обильными осадками. В результате, по данным ФГУП УПРДОР «Алтай», сложилась неблагоприятная дорожная обстановка в Онгудайском и Кош-Агачском районах региона.

«По состоянию на 16:00 дорожное полотно расчистили от камней и грязи, продолжаются работы на обочинах. Задействовано девять единиц техники: два экскаватора, четыре самосвала, погрузчик, автогрейдер и МТЗ», - говорится в сообщении предприятия.

В УПРДОР «Алтай» сообщили, что на участках, где было размыто земляное полотно, работы продолжатся в выходные дни. При этом, пресс-служба предприятия предупредила о возможности повторных сходов.

Фото: сайт ФГУП УПРДОР «Алтай»

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