В центре Новосибирска попытались украсть чугунную ограду

Прямо в центре Новосибирска в светлое время суток пытались похитить чугунную ограду, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предотвратить кражу помогли дорожные рабочие.

Чугунное ограждение находится на бульваре на Красном проспекте. Рабочие ОАО «Новосибирскавтодор» в ходе ремонтных работ демонтировали его. По данным компании, сегодня около 6:00 четыре человека стали грузить ограждения в автомобиль. К тому времени, как их остановили, они уже забросили 33 секции. Сотрудники «Новосибирскавтодора» заблокировали автомобиль и вызвали полицейских.

«На место преступления оперативно прибыл наряд полиции. В ходе беседы выяснилось, что грузчики работают по объявлениям… Сотрудники полиции заставили их позвонить непосредственному заказчику. Через некоторое время предполагаемый заказчик подъехал на место преступления. Все подозреваемые были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - рассказали в «Новосибирскавтодоре».

На сайте главного управления МВД по Новосибирской области сообщения об этом инциденте нет.

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»