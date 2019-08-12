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В центре Новосибирска попытались украсть чугунную ограду

Главная Происшествия
Новосибирск
17:06 12 Августа 2019
дороги, похищение, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Прямо в центре Новосибирска в светлое время суток пытались похитить чугунную ограду, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предотвратить кражу помогли дорожные рабочие.

Чугунное ограждение находится на бульваре на Красном проспекте. Рабочие ОАО «Новосибирскавтодор» в ходе ремонтных работ демонтировали его. По данным компании, сегодня около 6:00 четыре человека стали грузить ограждения в автомобиль. К тому времени, как их остановили, они уже забросили 33 секции. Сотрудники «Новосибирскавтодора» заблокировали автомобиль и вызвали полицейских.

«На место преступления оперативно прибыл наряд полиции. В ходе беседы выяснилось, что грузчики работают по объявлениям… Сотрудники полиции заставили их позвонить непосредственному заказчику. Через некоторое время предполагаемый заказчик подъехал на место преступления. Все подозреваемые были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - рассказали в «Новосибирскавтодоре».

На сайте главного управления МВД по Новосибирской области сообщения об этом инциденте нет.

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»

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