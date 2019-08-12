Названы причины лесных пожаров в Бурятии

Пожары в бурятской тайге возникли из-за гроз, а не по вине человека, заявил сегодня глава региона Алексей Цыденов.

На данный момент горят 67 тыс гектаров леса, которые не связанны с действиями человека.

Пожары вспыхнули в «неудобных» местах для людей, куда не заходит человек.

Также глава Бурятии упомянул, что грозовые пожары всегда фиксируются.

«И это не отписки. Легко определяется дерево, в которое попала молния. Его никак перепутать нельзя, оно как будто взорвалось изнутри», - цитирует Цыденова РИА Новости.

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен 1 новый очаг возгорания в Северо-Байкальском районе