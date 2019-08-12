12 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Названы причины лесных пожаров в Бурятии

Главная Происшествия
Новосибирск
14:49 12 Августа 2019
губернатор, бурятия, лесные пожары, ситуация, происшествия
версия для печати Ico_print

Пожары в бурятской тайге возникли из-за гроз, а не по вине человека, заявил сегодня глава региона Алексей Цыденов.

На данный момент горят 67 тыс гектаров леса, которые не связанны с действиями человека.

Пожары вспыхнули в «неудобных» местах для людей, куда не заходит человек. 
Также глава Бурятии упомянул, что грозовые пожары всегда фиксируются.

«И это не отписки. Легко определяется дерево, в которое попала молния. Его никак перепутать нельзя, оно как будто взорвалось изнутри», - цитирует Цыденова РИА Новости.

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен 1 новый очаг возгорания в Северо-Байкальском районе

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: На садовом участке в Новосибирске на учет встало более тысячи иностранцев

На садовом участке в Новосибирске на учет встало более тысячи иностранцев

12 Августа 2019 г.
Для мигрантов предприниматель снял трехэтажный дом
Новости Новосибирска: Попавшая под камнепад на Алтае туристка скончалась

Попавшая под камнепад на Алтае туристка скончалась

7 Августа 2019 г.
Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе республики 6 августа
Новости Новосибирска: В России за сутки ликвидировали 67 лесных пожаров

В России за сутки ликвидировали 67 лесных пожаров

6 Августа 2019 г.
Пожары на площади 4 664 гектара (67 пожаров) удалось потушить в России за прошедшие сутки.
Новости Новосибирска: В России за сутки ликвидировано 32 лесных пожара

В России за сутки ликвидировано 32 лесных пожара

5 Августа 2019 г.
Более 30 лесных пожаров на площади около 11 тыс гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки.
Новости Новосибирска: Около 10 тыс человек тушат лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

Около 10 тыс человек тушат лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

3 Августа 2019 г.
Порядка 10 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники привлечены для тушения природных пожаров.
Новости Новосибирска: За 6 месяц 2019 года ущерб от лесных пожаров в РФ составил 2,4 млрд рублей – Счетная палата

За 6 месяц 2019 года ущерб от лесных пожаров в РФ составил 2,4 млрд рублей – Счетная палата

3 Августа 2019 г.
За первые шесть месяцев 2019 года в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Собираемся на фестиваль в Подмоклове вместе с TV BRICS: что посетить по дороге на уникальный опен-эйр

Собираемся на фестиваль в Подмоклове вместе с TV BRICS: что посетить по дороге на уникальный опен-эйр

9 Августа 2019 г.
Организаторы намерены соединить в одном пространстве раннюю русскую музыку и подлинный фольклор
Новости Новосибирска: Дмитрий Медведев предложил ускорить интеграцию

Дмитрий Медведев предложил ускорить интеграцию

9 Августа 2019 г.
В Киргизии прошло заседание Евразийского межправительственного совета
Новости Новосибирска: Новое колесо обозрения закрутилось в Новосибирске

Новое колесо обозрения закрутилось в Новосибирске

9 Августа 2019 г.
Высота аттракциона на Михайловской набережной достигает 70 м
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356