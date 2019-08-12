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На садовом участке в Новосибирске на учет встало более тысячи иностранцев

Главная Происшествия
Новосибирск
12:50 12 Августа 2019
мвд, мигранты, регистрация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске органы полиции возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. По одному из адресов в садовом обществе Ленинского района на миграционном учете состояло более 1 тыс. иностранцев.

По данным главного управления МВД по Новосибирской области, директор коммерческой организации арендовал трехэтажный частный дом площадью 150 кв. м для размещения граждан, приехавших из-за рубежа. Прибывшие на место сотрудники полиции насчитали всего 92 спальных места.

«У полицейских имеются сведения, что за каждого поставленного на учет гражданина из ближнего зарубежья фигурант получал денежное вознаграждение», - говорится в сообщении ведомства.

Ст. 322.3 УК РФ предусматривает в качестве наказания до трех лет лишения свободы.

Фото: сайт главного управления МВД по Новосибирской области

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