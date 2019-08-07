Попавшая под камнепад на Алтае туристка скончалась

Еще один турист погиб в горах Алтая. Процессуальную проверку проводят следственные органы СКР по Республике Алтай, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел в Усть-Коксинском районе региона 6 августа. В районе озера Дяраш-Кел в 50 км от села Кучерла группа из восьми екатеринбургских туристов попала под камнепад. Одна из девушек была ранена и ее эвакуировали вертолетом.

«Однако до госпитализации в больницу от полученных телесных повреждений скончалась», - сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Напомним, в начале мая этого года под лавину в Кош-Агачском районе Республики Алтай попала группа туристов из Новосибирской области. Тогда погибло семь человек. Еще один спортсмен из группы, приехавшей из Алтайского края, погиб под лавиной в июле.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай