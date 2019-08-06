В России за сутки ликвидировали 67 лесных пожаров

Пожары на площади 4 664 гектара (67 пожаров) удалось потушить в России за прошедшие сутки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 32 лесных пожаров площадью 10 838 гектаров.

Накануне МЧС сообщило, что неосторожное обращение с огнем является главной причиной возникновения лесных пожаров в Сибири.

Ранее говорилось о том, что главной причиной лесных пожаров в Сибири являются сухие грозы.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале августа в регионы Сибири и Дальнего Востока, где полыхают лесные пожары, отправлена группа сотрудников центрального аппарата СКР. В ее состав вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил членам группы оказать на местах помощь в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня.

По данным МЧС, к сегодняшнему дню общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%. Площадь активного горения составляет около 57 тыс. га. Из них на Красноярский край приходится более 42 тыс. га, на Иркутскую область – около 14 тыс. га.