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В России за сутки ликвидировано 32 лесных пожара

Главная Происшествия
Новосибирск
11:27 5 Августа 2019
россия, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 30 лесных пожаров на площади около 11 тыс гектаров ликвидировано в России за прошедшие сутки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 4 августа в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 10 838 га», - говорится в сообщении.

При этом в России продолжает действовать 171 лесной пожар на площади 126 тыс 549 гектаров, по которым проводится активное тушение, отметили в Авиалесоохране.

В то же время, как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, площадь лесных пожаров в Приангарье за сутки сократилась почти на 130 тыс гектаров

Всего на территории РФ зафиксировано 470 возгораний в лесах общей площадью почти 3 млн гектаров.

В настоящее время в четырех субъектах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии – продолжает действовать режим ЧС.

К тушению пожаров привлечены силы МЧС и Минобороны.

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