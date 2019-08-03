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Около 10 тыс человек тушат лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

Главная Происшествия
Новосибирск
14:21 3 Августа 2019
лесные пожары, дальний, сибирь, восток, мчс
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Порядка 10 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники привлечены для тушения природных пожаров в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет 10 тысяч человек, 2,8 тысячи единиц техники и 70 воздушных судов», - отметили в МЧС.

Ранее сегодня сообщалось, что военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны РФ приступили к тушению пожаров в Красноярском крае 3 августа после ночного перерыва.

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