Около 10 тыс человек тушат лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

Порядка 10 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники привлечены для тушения природных пожаров в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет 10 тысяч человек, 2,8 тысячи единиц техники и 70 воздушных судов», - отметили в МЧС.

Ранее сегодня сообщалось, что военно-транспортные самолеты Ил-76 Минобороны РФ приступили к тушению пожаров в Красноярском крае 3 августа после ночного перерыва.