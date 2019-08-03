За 6 месяц 2019 года ущерб от лесных пожаров в РФ составил 2,4 млрд рублей – Счетная палата

За первые шесть месяцев 2019 года в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд рублей. Об этом говорится в оценке Счетной палаты, опубликованной на странице ведомства в фейсбуке.

«По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами», -говорится в сообщении.

В оценке СП учитываются только данные за январь-июнь 2019 года, без учета июля и начала августа, когда на регионы Сибири и Дальнего Востока пришелся пик лесных пожаров.