Более чем в 600 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока сохраняется задымление

Согласно данным МЧС на пятницу, 2 августа, задымление от лесных пожаров сохраняется в более чем 600 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на министерство.

«Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Накануне сообщалось о задымлении в 804 населенных пунктах. Всего пожары охватили несколько миллионов гектаров леса.

К тушению лесов привлечены четыре самолета Бе-200 МЧС, сбросившие за сутки на очаги пожаров 300 тонн воды. Общую группировку, занятую в тушении, составляют более 9 тыс человек и 2,8 тыс единиц техники.

Задымление от пожаров также распространяется на территории Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.