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Более чем в 600 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока сохраняется задымление

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Новосибирск
15:43 2 Августа 2019
мчс, восток, сибирь, дальний, лесные пожары, данные
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Согласно данным МЧС на пятницу, 2 августа, задымление от лесных пожаров сохраняется в более чем 600 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на министерство.

«Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Накануне сообщалось о задымлении в 804 населенных пунктах. Всего пожары охватили несколько миллионов гектаров леса.

К тушению лесов привлечены четыре самолета Бе-200 МЧС, сбросившие за сутки на очаги пожаров 300 тонн воды. Общую группировку, занятую в тушении, составляют более 9 тыс человек и 2,8 тыс единиц техники.

Задымление от пожаров также распространяется на территории Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

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