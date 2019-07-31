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Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами

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Новосибирск
23:52 31 Июля 2019
красноярск, лесные пожары, сибирь, медведев, совещание
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Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, сообщает РИА Новости.

 

По его словам, есть ряд проблем, которые мешают эффективной борьбе с пожарами. Среди них проблема расстояний, труднодоступных мест, погодных условий. Однако пожары в России - нередкое явление, добавил глава правительства.

«Нужно поэтому готовиться - это простая вещь, но, несмотря на свою очевидность, абсолютно справедливая в этой ситуации. Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает. Если не хватает какой-то компетенции, не хватает полномочий, давайте сейчас об этом поговорим, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне», - заявил Медведев.

Премьер попросил своего заместителя Константина Чуйченко к утру четверга обобщить предложения по итогам совещания и представить ему на подпись.

«Все, что мы сейчас обсудили, то, что я сказал, то, что коллегами было названо, я прошу вас, Константин Анатольевич, как руководителя аппарата, в самое короткое время сформулировать и с утра в Чите представить мне на подпись», - сказал Медведев.

Из Красноярска Дмитрий Медведев направится в Читу.

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в стране, сообщили сегодня в пресс-службе главы государства.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Ранее авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае с воздуха.  

Режим ЧС в связи с природными пожарами введен в Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах республик Саха (Якутия) и Бурятия.

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