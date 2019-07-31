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Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в РФ

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Новосибирск
20:59 31 Июля 2019
минобороны, лесные пожары, бурятия, красноярск, сибирь, иркутск, якутия, мчс, путин
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Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в стране, сообщили сегодня в пресс-службе главы государства.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Ранее авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае с воздуха.  

Режим ЧС в связи с природными пожарами введен в Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах республик Саха (Якутия) и Бурятия.

По данным министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, суммарная площадь пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га. В их тушении в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника.

 

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