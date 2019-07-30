Создано новосибирское министерство цифрового развития и связи

Информатизация в Новосибирской области доросла до статуса министерства. Губернатор Андрей Травников своим постановлением переименовал департамент информатизации и телекоммуникационных технологий в министерство цифрового развития и связи, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это не просто смена названия и номинальное повышение статуса органа власти. Это завершение выстраивания структуры управления органов власти региона в строгой логике: департаменты отвечают за функции, министерства – за развитие отраслей экономики», - приводит сайт новосибирского правительства комментарий главы региона.

Руководство области рассчитывает на то, что эта реорганизация обеспечит внедрение цифровых технологий во всех отраслях и повысит эффективность государственного управления в этой сфере. Анатолий Дюбанов, возглавлявший департамент с момента его создания в 2010 году, теперь стал министром. В июле этого года он был утвержден руководителем подгруппы «Развитие инфраструктуры широкополосного доступа» рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

По данным правительства Новосибирской области, вклад сферы информации и связи в валовый региональный продукт в 2017 году составил 4,2%. В этой сфере работает 2,9 тыс. организаций.

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