Число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до 4

Число жертв пожара в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до 4, в больнице скончались еще трое детей. Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке и 10 пострадавших, в том числе 5 детях.

По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. Общая площадь пожара составила 2,4 тыс квадратных метров.

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность обогревателя.

В настоящее время работа туристического комплекса «Холдоми» приостановлена, начато следствие.

По делу о пожаре Следственный комитет задержал уже двоих человек - это директор организации-владельца лагеря и директор самого палаточного лагеря. «По подозрению в совершении преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фото МЧС