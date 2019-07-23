В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь, один ребенок погиб

В Хабаровском крае на территории туристического комплекса «Холдоми» сгорел детский палаточный лагерь, в результате пожара погибла девочка. Об этом сообщили власти региона.

По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. Общая площадь пожара составила 2,4 тыс квадратных метров.

По последним данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей, один из них погиб, четыре ребенка госпитализированы. Три ребенка находятся в коме, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность обогревателя.

В настоящее время работа туристического комплекса «Холдоми» приостановлена, начато следствие.

Фото МЧС