Дело напавшего на журналиста главы Ширинского района Хакасии направлено в суд

Дело напавшего на журналиста главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева направлено в суд. Следственный комитет завершил расследование.

Напомним, в конце мая съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» обратилась к главе района Сергею Зайцеву за комментариями - почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. В ответ Зайцев напал на журналиста Ивана Литомина, опрокинув его на пол. Сам чиновник утверждает, что стал жертвой провокации.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия Зайцев свою вину не признал, а также отказался от дачи показаний. Сразу после инцидента он был исключен из «Единой России».

«Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», - прокомментировал тогда это решение секретарь генсовета Андрей Турчак.

Стоит отметить, что вопрос журналиста вполне имел место быть - пожары в Хакасии произошли в апреле 2015 года в Шира. Погибли 12 человек, 54 - пострадали. Именно Зайцева суд обвинил в халатности и приговорил к 4,5 года колонии-поселения. Однако тут же он попал под амнистию.

Добавим, Сергей Зайцев возглавляет район с 2007 года. В сентябре 2017-го он был переизбран на очередной срок.