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Сибирь окутал густой туман: авиасообщение парализовано

Главная Происшествия
Новосибирск
10:24 20 Июля 2019
авиаперевозки, самолет, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня рано утром сибирские регионы окутал густой туман. Это практически парализовало авиасообщение в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Так в столице Алтайского края не смогли вылететь около десяти рейсов. Также аэропорт не смог принимать самолеты.

«Задержаны рейсы из Нижнего Новгорода, Сургута, Внуково, два из Домодедово, два из Якутска, Иркутска и еще один невыясненный рейс», - сообщили в местном аэропорту.

Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске с утра, 20 июля, временно закрыли для прилета самолетов. По причине густого тумана не смог принять рейсы и аэропорт Кемерова. Они были перенаправлены в Томск.

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