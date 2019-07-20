Сибирь окутал густой туман: авиасообщение парализовано

Сегодня рано утром сибирские регионы окутал густой туман. Это практически парализовало авиасообщение в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Так в столице Алтайского края не смогли вылететь около десяти рейсов. Также аэропорт не смог принимать самолеты.

«Задержаны рейсы из Нижнего Новгорода, Сургута, Внуково, два из Домодедово, два из Якутска, Иркутска и еще один невыясненный рейс», - сообщили в местном аэропорту.

Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске с утра, 20 июля, временно закрыли для прилета самолетов. По причине густого тумана не смог принять рейсы и аэропорт Кемерова. Они были перенаправлены в Томск.