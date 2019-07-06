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Новосибирского киллера Челентано приговорили к 24 годам заключения

Главная Происшествия
Новосибирск
14:02 6 Июля 2019
суд, приговор, убийство, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Новосибирского киллера Челентано приговорили к 24 годам заключения. Такое решение вынес Областной суд. Кроме срока в колонии строго режима Анатолию Радченко по прозвищу Челентано назначен штраф в 1 млн рублей - деньги он должен выплатить двум пострадавшим, подавшим иски.

Отметим, что прокурор требовал для организатора и главы банды киллеров 25 лет заключения. В итоге суд признал его виновным в участии в преступном сообществе, организации четырех убийц, бандитизме и других преступлениях. Сам он свою вину не признал.

По данным следователей, Радченко возглавлял банду, которая в свою очередь входила в состав группировки бизнесмена Александра Трунова. Сейчас он отбывает в тюрьме 22-летний срок. С 1997 по 2009 годы бандиты убивали негодных бизнесменов и преступников.

Радченко задержали в 2014 году на территории Австрии - он скрывался в Европе около пяти лет.

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