Новосибирцы массово отказались лететь в Таиланд из-за проблем с самолетом

Рейс «Новосибирск-Паттайя» 18 июня утром был задержан из-за небольшого «бунта» пассажиров. 15 человек посчитали, что самолет неисправен и отказались лететь данным бортом. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Как сообщают СМИ, при подготовке судна к вылету сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет. Была выявлена небольшая техническая неисправность, которую оперативно устранили. Но 15 пассажиров отказались от полета на этом самолете.
«По данным авиакомпании Azur air, задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования. В связи с этим вылет был задержан на 1 час 27 минут. 15 человек отказались от полета, они решили, что самолет неисправен», — сообщили в прокуратуре.
Отметим, что борт успешно приземлился в Паттайе. Туристам не будут возмещать убытки. Отказ лететь, в данном случае, является желанием самих пассажиров. Вины авиакомпании в этом не прослеживается, подытожили в ведомстве.