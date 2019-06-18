Новосибирцы массово отказались лететь в Таиланд из-за проблем с самолетом

Рейс «Новосибирск-Паттайя» 18 июня утром был задержан из-за небольшого «бунта» пассажиров. 15 человек посчитали, что самолет неисправен и отказались лететь данным бортом. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Как сообщают СМИ, при подготовке судна к вылету сотрудники аэропорта заявили о необходимости проверить самолет. Была выявлена небольшая техническая неисправность, которую оперативно устранили. Но 15 пассажиров отказались от полета на этом самолете.