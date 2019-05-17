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На территории Сибири бушуют 12 лесных пожаров

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Новосибирск
16:47 17 Мая 2019
россия, сибирь, лесные пожары
Источник: sibnovosti.ru
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На территории Сибири продолжаются 12 лесных пожаров, всего по России действуют 30 лесных пожаров, общая площадь составляет более 20 тыс гектаров.

Сутками ранее сообщалось о 35 пожарах общей площадью почти 15 тысяч гектаров, сообщает агентство ТАСС.

Больше всего очагов зафиксировано в Хабаровском крае - 11. При этом самая большая площадь возгорания отмечается в Забайкалье - около 12 тыс гектаров. По четыре очага возгорания действуют в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

В тушении задействовано около 2 тыс человек и почти 400 единиц техники.

За минувшие сутки было потушено 78 пожаров на землях лесного фонда. 

Фото yandex.ru


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