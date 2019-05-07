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«Коммерсант» назвал одну из главных возможных версий трагедии с SSJ 100 в Шереметьево

Главная Происшествия
Новосибирск
11:19 7 Мая 2019
чп, самолет, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево является ошибка пилотов, сообщила сегодня газета «Коммерсант».

Источники, близкие к расследованию, отмечают, что процесс приземления был затруднен из-за отказавшей автоматики. Кроме того, из-за неизрасходованного топлива Superjet садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности для приземления. Кроме того, летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, допустив жесткое касание шасси взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет совершил так называемые «отскоки». После второго «отскока», стойки шасси продавили топливные баки самолета, что привело к воспламенению керосина.

Как ранее сообщал корреспондент Sibnovosti.ru, у органов следствия есть несколько версий причин пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Версии накануне привела официальный представитель СКР Светлана Петренко после совещания, которое провел председатель комитета Александр Бастрыкин со следователями главного управления по расследованию особо важных дел СКР. В их числе, недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия.

«Основная версия – удар молнии в самолет, после чего у самолета отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после почти 30 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В катастрофе погиб 41 человек.

Фото: сайт Следственного комитета России

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