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В Мурманской области объявлен трехдневный траур после аварии самолета в Шереметьево

Главная Происшествия
Новосибирск
11:45 6 Мая 2019
чп, самолет, авария, жертвы, траур
Автор: Sibnovosti.ru
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В Мурманской области объявлен трехдневный траур после аварии самолета SSJ-100 в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, сообщил врио губернатора Андрей Чибис.

«К сожалению, подтвердились самые худшие опасения. Объявлено, что погиб 41 человек. Сейчас сверяются списки - сколько жителей из Мурманской области, работа будет проводиться всю ночь. С сегодняшнего дня объявляется трехдневный траур на территории Мурманской области», - сказал он.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после почти 30 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

В опубликованном на сайте «Аэрофлота» списке сообщается о 33 выживших, из которых пятеро госпитализированы.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила утренний рейс из Красноярска в Шереметьево. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщила представитель воздушной гавани. 

Пассажиры должны были отправиться в Москву в 8:00, однако из-за авиакатастрофы в столице вылет пришлось отменить. Авиакомпания приняла решение объединить два рейса и отправить людей в Шереметьево в 13:40.

Между тем, как сообщает РИА Новости, аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии самолета Sukhoi Superjet 100.

Фото очевидца

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