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С мэрии Новосибирска потребовали почти полмиллиона за сломанный позвоночник ребенка

Главная Происшествия
Новосибирск
17:16 15 Ноября 2017
ребенок, травма, прокуратура, лагерь
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Новосибирского района обратилась в суд с иском в размере 400 тыс. рублей к центру соцразвития «Терра» и мэрии Новосибирска в интересах пострадавшего в загородном лагере ребенка.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, инцидент в загородном оздоровительно-образовательном центре «Смена» (МАУ СОЦ «Терра») произошел в июле 2017 года. На 8-летнего мальчика упал шкаф, у ребенка были сломаны позвонки. По данным прокуроров, воспитателя рядом с детьми в момент ЧП не было. Врачи прописали мальчику особый режим, включавший запрет на полгода принимать сидячее положение и на два заниматься физкультурой и активными играми.

- Полученная травма причинила несовершеннолетнему физические и нравственные страдания. Указанные последствия стали возможны ввиду несвоевременных и нескоординированных действий образовательной организации, - отметили в ведомстве.

В итоге прокурор Новосибирского района предъявил иск к самой образовательной организации и ее учредителям – городским властям.

Фото: pixabay.com

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