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Дело «новосибирского потрошителя» передали в суд

Главная Происшествия
Новосибирск
10:52 15 Ноября 2017
маньяки, новосибирск, убийство, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуроры Новосибирска передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 52-летнего экс-милиционера, обвиняемого в убийстве 19 женщин, которые он совершал, начиная с 1998 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, мужчине предъявлены обвинения по части второй ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и части первой ст. 158 УК РФ (Кража). По данным следствия, обвиняемый, работавший в структуре вневедомственной охраны, на протяжении нескольких лет убивал женщин на территории Новосибирска.

- Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках, - пояснили в прокуратуре.

Следователи уточняют, что первое убийство обвиняемый совершил в 1998 году, последнее – летом 2006 года. Долгое время убийцу не могли поймать. Выйти на его след удалось лишь в 2016 году с помощью новой технологии - молекулярно-генетических исследований. По словам прокуроров, вину в совершении убийств обвиняемый не признал. Экспертами он признан вменяемым.

Напомним, резонансная серия убийств, расследование которой держал на личном контроле глава СК России Александр Бастрыкин, получила название «новосибирская серия». Ряд СМИ тогда писали о том, что убийца не только расчленял своих жертв, но и вырезал на их телах оккультные символы и пентаграммы, впрочем, официального подтверждения эта информация не получила.

Дело «новосибирского потрошителя» рассмотрит Новосибирский областной суд, дата первого заседания не сообщается.

Фото: pixabay.com

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