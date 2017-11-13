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В Толмачево экстренно сел самый большой в мире пассажирский самолет

Главная Происшествия
Новосибирск
10:37 13 Ноября 2017
посадка, самолет, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Стали известны подробности экстренной посадки в новосибирском аэропорте Толмачево в минувшее воскресенье самолета Airbus A380 авиакомпании Lufthansa.

Как пишет ТАСС, авиалайнер следовал из Франкфурта в Шанхай. Незапланированная посадка была вызвана недомоганием одного из летевших пассажиров.

- В Толмачево самолет совершил техническую посадку, аэропорт обеспечил размещение воздушного судна на стоянке, оказал услуги по его приему и выпуску, - цитирует информагентство пресс-службу аэропорта.

Спустя два часа после экстренной посадки лайнер продолжил полет. Отмечается, что самолет Airbus A380 авиакомпании Lufthansa является самым большим пассажирским воздушным судном в мире. Аэропорт Толмачево стал вторым аэропортом в России, получившим допуск к приему самого большого пассажирского авиалайнера в мире в 2011 году. Airbus A380 приземлялся в Толмачево впервые.

Фото: wikimedia.org

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