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Планировавшему взрывы и хранившему гексоген новосибирцу вынесли приговор

Главная Происшествия
Новосибирск
15:32 10 Ноября 2017
терроризм, экстремизм, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 21-летнему жителю областного центра Евгению Ряполову, который хранил дома гексоген и высказывал намерение взорвать здания УФСБ и мечети.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, Евгений Ряполов заинтересовал ФСБ еще в январе 2016 года. Будучи сторонником основанного известным «Тесаком» (Эдуардом Марцинкевичем) национал-социалистического движения «Реструкт» молодой новосибирец оказался на скамье подсудимых за избиение двух граждан  по мотивам национальной и идеологической ненависти, отделавшись в итоге условным сроком.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ выяснили, что Евгений Ряполов готовится взорвать два здания в городе – управления ФСБ и мечеть. Позже на суде обвиняемый пояснил, что ему было известно о прослушке, и он рассуждал о готовящихся взрывах «в шутку, чтобы позлить» силовиков. После телефонного разговора в квартире Ряполова был проведен обыск. Оперативники обнаружили у него автоматный патрон, 7 электродетонаторов, почти 200 г гексогена, а также бутылку с аммиачной селитрой.

- По словам подсудимого, изъятые у него вещества и предметы были ему подброшены сотрудниками ФСБ в качестве мести за ранее написанную жалобу на их незаконные действия, - уточнили в прокуратуре.

Тем не менее, суд не принял во внимание доводы обвиняемого, признав его виновным в незаконном хранении боеприпасов, взрывчатки и подготовке к незаконному изготовлению взрывных устройств. Согласившись с предложением гособвинителя,  служители Фемиды отправили новосибирца на 4 года в колонию общего режима.

Фото: pixabay.com

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