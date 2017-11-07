7 ноября
Новосибирск
погода -2 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На заподозренного в «раздаче» земли главу Барышевского сельсовета завели дело

Главная Происшествия
Новосибирск
18:48 7 Ноября 2017
мошенничество, земля, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирские прокуроры возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района, которого подозревают в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, чиновник незаконно «раздал» почти 300 га земли.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по данным следствия глава администрации самовольно и без процедуры торгов продал гражданам и юрлицам 20 земельных участков, распоряжаться которыми мог только региональный департамент имущества и земельных отношений.

Напомним, ранее прокурорская проверка установила, что администрация Барышевского сельсовета незаконно выдавала разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, утверждала градостроительные планы земельных участков в 2016 году. Землю зачастую продавали по цене, значительно ниже кадастровой стоимости. К примеру, в июне 2016 глава Барышевского сельсовета продал сотруднику МКУ «Ресурсоснабжающая служба» (казенное учреждение, созданное сельсоветом) 1 тыс. кв. м земли под жилищное строительство всего за 34 тыс. рублей. Через полгода владелец продал этот участок за 600 тыс. рублей. По данным прокуроров, собственниками земли за бесценок становились родственники сотрудников сельской администрации.

- В такой грубой форме и такого масштаба отчуждения земли в Новосибирской области еще не было, – заявил тогда заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко.

В итоге прокурорами были приняты меры по возврату незаконно переданной земли общей площадью более 250 га (в суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями, из них удовлетворены уже 5 исков). Материалы прокурорской проверки были направлены в Следственный комитет, который возбудил в отношении главы Барышевского сельсовета уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и частью первой ст. 293 (Халатность).

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Прокурор Новосибирска предъявил экс-руководителю Сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» иск на 16 млн

Прокурор Новосибирска предъявил экс-руководителю Сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» иск на 16 млн

2 Ноября 2017 г.
Иск будет рассмотрен в рамках суда по обвинению в мошенничестве
Новости Новосибирска: Новосибирскому школьнику грозит срок за взлом «электронного дневника»

Новосибирскому школьнику грозит срок за взлом «электронного дневника»

1 Ноября 2017 г.
Юный хакер менял плохие оценки одноклассников на хорошие
Новости Новосибирска: Защита новосибирского экс-губернатора Василия Юрченко обжаловала приговор

Защита новосибирского экс-губернатора Василия Юрченко обжаловала приговор

31 Октября 2017 г.
Ранее бывшего главу региона признали виновным в превышении полномочий
Новости Новосибирска: КПРФ: В Новосибирске задержан злоумышленник, пририсовавший Ленину рога

КПРФ: В Новосибирске задержан злоумышленник, пририсовавший Ленину рога

31 Октября 2017 г.
С помощью приставной лестницы предполагаемый вандал забрался на баннер
Новости Новосибирска: Директора новосибирской компании «ПТК-30» арестовали на два месяца

Директора новосибирской компании «ПТК-30» арестовали на два месяца

30 Октября 2017 г.
Антону Коновалову вменяют коммерческий подкуп
Новости Новосибирска: В Новосибирске из-за врезавшейся в остановку машины погиб пешеход

В Новосибирске из-за врезавшейся в остановку машины погиб пешеход

27 Октября 2017 г.
Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Акции «Новосибирского аффинажного завода» заложили в Промсвязьбанке

Акции «Новосибирского аффинажного завода» заложили в Промсвязьбанке

2 Ноября 2017 г.
Ценные бумаги стали обеспечением для кредита
Новости Новосибирска: Врио губернатора края обратил внимание на финдисциплину госкомпаний

Врио губернатора края обратил внимание на финдисциплину госкомпаний

2 Ноября 2017 г.
Особо глава региона остановился на Красцветмете
Новости Новосибирска: Общественники обнаружили нарушения при ремонте дорог по федеральной программе в Бердске

Общественники обнаружили нарушения при ремонте дорог по федеральной программе в Бердске

3 Ноября 2017 г.
Мэр Бердска обвинил региональное отделение ОНФ в попытке его дискредитировать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.