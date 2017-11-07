На заподозренного в «раздаче» земли главу Барышевского сельсовета завели дело

Новосибирские прокуроры возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района, которого подозревают в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, чиновник незаконно «раздал» почти 300 га земли.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по данным следствия глава администрации самовольно и без процедуры торгов продал гражданам и юрлицам 20 земельных участков, распоряжаться которыми мог только региональный департамент имущества и земельных отношений.

Напомним, ранее прокурорская проверка установила, что администрация Барышевского сельсовета незаконно выдавала разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, утверждала градостроительные планы земельных участков в 2016 году. Землю зачастую продавали по цене, значительно ниже кадастровой стоимости. К примеру, в июне 2016 глава Барышевского сельсовета продал сотруднику МКУ «Ресурсоснабжающая служба» (казенное учреждение, созданное сельсоветом) 1 тыс. кв. м земли под жилищное строительство всего за 34 тыс. рублей. Через полгода владелец продал этот участок за 600 тыс. рублей. По данным прокуроров, собственниками земли за бесценок становились родственники сотрудников сельской администрации.

- В такой грубой форме и такого масштаба отчуждения земли в Новосибирской области еще не было, – заявил тогда заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко.

В итоге прокурорами были приняты меры по возврату незаконно переданной земли общей площадью более 250 га (в суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями, из них удовлетворены уже 5 исков). Материалы прокурорской проверки были направлены в Следственный комитет, который возбудил в отношении главы Барышевского сельсовета уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и частью первой ст. 293 (Халатность).

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